2018-10-20T10:27:36+03:00
Происшествия

В рязанском райцентре загорелся жилой дом

При пожаре никто не пострадал
Анастасия КУДРЯШОВА
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В пятницу вечером, 19 октября, в рабочем поселке Пронск сгорел жилой дом. Об этом сообщила пресс-служба регионального управления МЧС.

Сообщение о пожаре поступило на пульт дежурного в 19.11. На тушение выезжали четверо спасателей на двух пожарных автомобилях.

Огонь повредил жилой кирпичный дом с шиферной кровлей. К счастью, при пожаре никто не пострадал. Причину возгорания и нанесенный ущерб предстоит выяснить.

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