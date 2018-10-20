В рязанском райцентре загорелся жилой дом
При пожаре никто не пострадал
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В пятницу вечером, 19 октября, в рабочем поселке Пронск сгорел жилой дом. Об этом сообщила пресс-служба регионального управления МЧС.
Сообщение о пожаре поступило на пульт дежурного в 19.11. На тушение выезжали четверо спасателей на двух пожарных автомобилях.
Огонь повредил жилой кирпичный дом с шиферной кровлей. К счастью, при пожаре никто не пострадал. Причину возгорания и нанесенный ущерб предстоит выяснить.
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