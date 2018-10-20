Жители рязанского села выиграли телегу навоза и бычков

СЕГОДНЯ 09:43 2018-10-20T10:10:24+03:00

Такая лотерея проводится здесь уже больше 30 лет

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В селе Перкино Спасского района прошел праздник, посвященный Дню работников сельского хозяйства, сообщает издательство «Пресса». В Доме культуре собрались работники СПК «Красный Маяк» и другие жители Перкино – в октябре сельчане традиционно вместе отмечают окончание сезона сельхозработ.

Передовикам производства руководитель СПК «Красный Маяк» Виктор Логунов вручил почетные грамоты и премии, а после официальной части перед сельчанами выступил казачий ансамбль песни и пляски «Станица Православная».

Но самой захватывающей частью праздника стала традиционная лотерея – здесь ее проводят уже более 30 лет. Среди призов были и шуточные, вроде зубной щетки, пачки соли или рулона сена. Но более всего народ интересовали бычки – разыгрывали сразу трех телят! Счастливые победители теперь могут в любой удобный день забрать животных из хозяйства.

Обиженным не ушел даже обладатель билета с надписью «телега навоза». В руках хорошего хозяина этот ценный приз никогда не пропадет.