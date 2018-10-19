В пятницу вечером в центре Рязани отключили свет – не работают даже светофоры
Вечером в пятницу, 19 октября, в центре Рязани выключилось электричество. Как сообщили «КП»-Рязань» горожане, обитающие в районе отключения, света нет в домах и офисах, расположенных на улицах Циолковского и Горького. На площади Театральной освещение тоже отключилось – здесь не работают фонари и светофоры.
В электросети «Комсомолке» пояснили, что в этом районе произошла авария. На месте работают энергетики, вернуть свет в дома рязанцев обещают в течение полутора часов – то есть к восьми вечера.
Дороги и тротуары тем временем освещаются лишь фарами проезжающих автомобилей. Будем надеется, что этот вечер обойдется без ДТП, вызванных нехваткой освещения и спящими светофорами.