2018-10-19T18:36:49+03:00
Общество

В пятницу вечером в центре Рязани отключили свет – не работают даже светофоры

Аварию планируют устранить к восьми вечера
Мария БЛИНОВА
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Время авария выбрала крайне неудачное - в шесть вечера пятницы здесь традиционно интенсивное движениеВремя авария выбрала крайне неудачное - в шесть вечера пятницы здесь традиционно интенсивное движение
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Вечером в пятницу, 19 октября, в центре Рязани выключилось электричество. Как сообщили «КП»-Рязань» горожане, обитающие в районе отключения, света нет в домах и офисах, расположенных на улицах Циолковского и Горького. На площади Театральной освещение тоже отключилось – здесь не работают фонари и светофоры.

В электросети «Комсомолке» пояснили, что в этом районе произошла авария. На месте работают энергетики, вернуть свет в дома рязанцев обещают в течение полутора часов – то есть к восьми вечера.

Дороги и тротуары тем временем освещаются лишь фарами проезжающих автомобилей. Будем надеется, что этот вечер обойдется без ДТП, вызванных нехваткой освещения и спящими светофорами.

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