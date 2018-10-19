Освободившийся из колонии рязанец обокрал людей, приютивших его

СЕГОДНЯ 17:49 2018-10-19T17:49:19+03:00

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Полицейские раскрыли кражу из квартиры и угон автомобиля, совершенные на улице Горького. Об этом сообщает пресс-служба регионального УМВД.

В дежурную часть обратилась 51-летняя жительница одного из домов в центре Рязани. Женщина рассказала, что неизвестный взломал окно ее квартиры на втором этаже и, пока она спала, похитил из соседней комнаты 30 тысяч рублей и ключи от автомобиля «Лада». Машина, припаркованная на ночь во дворе дома, также исчезла.

Оперативники выяснили, что недавно у пострадавшей останавливался ее земляк из Спасского района. Весной 28-летний мужчина освободился из колонии, где отбывал наказание за разбой, и знакомые ненадолго приютили его у себя. Жилец вел себя тихо, но потом неожиданно исчез.

Правоохранители отследили по камерам видеонаблюдения путь угнанного авто и выяснили, что машина направилась в сторону Спасска.

Предположив, что к преступлению может быть причастен недавний постоялец, полицейские отправились к нему, и версия подтвердилась. Подозреваемый признался, что совершил злодеяние из-за острой нехватки денег. Автомобиль у него изъяли.