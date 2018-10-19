Сбежавший от рязанских приставов должник оставил им свои документы

СЕГОДНЯ 17:11 2018-10-19T17:11:53+03:00

Позже они просто приехали в его коттедж и описали имущество

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На уходящей неделе в работе судебных приставов произошел очередной курьезный случай, сообщает пресс-служба ведомства.

Проводя вместе с инспекторами Госавтоинспекции рейд по обнаружению должников, на посту ДПС сотрудники остановили автомобиль, за владельцем которого числится долг в 940 тысяч рублей. Раньше приставы уже сообщали мужчине о возбуждении исполнительного производства, однако деньги он так и не вернул.

Рязанца попросили предъявить документы на машину, отдав которые он… уехал. Смысл поступка не понятен – приставы знали о месте жительства должника и позже приехали к нему домой. В коттедже они арестовали имущество мужчины.

Теперь, если за 10 дней долг он так и не погасит, имущество продадут.