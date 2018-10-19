2018-10-19T16:45:31+03:00
Происшествия

Рязанку, избившую старушку тростью, суд обязал лечиться от алкоголизма

А кроме этого, присудил условный срок
Мария БЛИНОВА
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Шацкий районный суд рассмотрел дело в отношении местной 50-летней жительницы. Женщина обвинялась в том, что, будучи пьяной, избила свою престарелую знакомую, сообщает пресс-служба суда.

В конце мая этого года дамы поссорились и подсудимая, вырвав у 79-летней оппонентки металлическую трость, дважды ударила ее по кисти левой руки. Бабушка в итоге получила оскольчатый перелом.

В суде обвиняемая раскаялась, вину признала, перед потерпевшей извинилась. Суд назначил ей лишение свободы на 1 год 2 месяца условно с испытательным сроком в 1,5 года. Кроме этого, подсудимую обязали пройти курс лечения от алкоголизма.

Приговор в законную силу не вступил и может быть обжалован в апелляционном порядке.

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