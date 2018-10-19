2018-10-19T15:54:11+03:00
Происшествия

Жители рязанской глубинки пропили дверь

Чужое имущество они сдали на металлолом
Мария БЛИНОВА
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В дежурную часть Касимова обратился директор одного из супермаркетов райцентра: из котельной торгового центра среди бела дня исчезла металлическая дверь, сообщает пресс-служба УМВД России по Рязанской области.

Просмотрев записи камер видеонаблюдения, полицейские увидели, как двое мужчин снимают дверь и уходят вместе с ней. Оперативники узнали одного из них: 53-летний житель райцентра был им хорошо знаком по своим предыдущим «подвигам». Разыскав этого подозреваемого, полицейские вышли и на второго – им оказался 31-летний житель города.

Выяснилось, что дверь они уже сдали в пункт приема вторсырья, а на вырученные деньги купили спиртное. Возбуждено уголовное дело по ч.2 ст.158 УК РФ, которая предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до 5 лет.

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