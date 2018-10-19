2018-10-19T13:54:35+03:00
Происшествия

Оглашен приговор рязанцу, сделавшему сожительницу инвалидом

Из-за полученных травм жертва на 100% утратила общую трудоспособность
Антон КОНОВАЛОВ
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Железнодорожный суд Рязани вынес приговор мужчине, признав его виновным в избиении сожительницы. Сценарий преступления прозаичен: пара поссорилась, распивая спиртное вместе со своей знакомой.

Случилось это в ночь на 29 августа 2017 года. Хозяйка квартиры стала оскорблять избранника и тот, не выдержав, не меньше пяти раз ударил ее по лицу. Потерпевшую это не успокоило – последовали новые «крепкие слова»….

- Тогда Л. нанес еще не менее 10 ударов кулаками по лицу К., а затем отвел ее в ванную комнату, где она потеряла сознание, - рассказали в пресс-службе областной прокуратуры.

Последствия избиения были настолько серьезными, что женщина на 100% утратила общую трудоспособность. Врачи диагностировали ушиб головного мозга тяжелой степени, обширную субдуральную гематому, сдавливающей головной мозг и другие увечья.

Подсудимого отправили в колонию общего режима на 4 года.

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