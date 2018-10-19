Рязанец, угнавший и разбивший автомобиль своего знакомого, получил условный срок

СЕГОДНЯ 14:04 2018-10-19T14:25:57+03:00

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Сасовский районный суд вынес приговор жителю Шацкого района, угнавшему и разбившему чужой автомобиль. Об этом сообщает издательство «Пресса».

Ранее судимый мужчина, разгоряченный спиртным, сидел в припаркованной машине своего знакомого, в какой-то момент перелез с заднего на водительское сидение и, воспользовавшись тем, что ключ зажигания был в замке, завел авто и уехал. Двигаясь по одной из улиц Сасова, угонщик не справился с управлением и врезался в металлическое ограждение.

Благодаря тому, что подсудимый полностью признал вину, раскаялся и даже возместил ущерб, ему назначили наказание в виде 2 лет лишения свободы условно с испытательным сроком 1 год 6 месяцев.