Момент ДТП с участием трех автомобилей на Московском шоссе в Рязани попал на камеру наблюдения
В пятницу, 19 октября, в Рязани на Московском шоссе в районе пересечения с улицей Юбилейной произошло ДТП с участием трех автомобилей. Автомобиль Renault Logan черного цвета, двигаясь после перекрестка по направлению к центру города, врезался в стоявшую в автомобильном заторе «Ниву», та в свою очередь ударила «УАЗ-патриот».
Запись момента ДТП появилась в группе «Дороги Рязани» на сайте YouTube. В ролике видно, как автомобиль виновника аварии перед столкновением перемещается с правой полосы на левую, при этом обзор водителю перекрывает двигавшийся впереди грузовой автомобиль.
Официальной информации о ДТП не поступало.
Рязань 19.10.2018. ДТП на Московском шоссе..
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