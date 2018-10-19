2018-10-19T12:42:18+03:00
Происшествия

Момент ДТП с участием трех автомобилей на Московском шоссе в Рязани попал на камеру наблюдения

Аварию спровоцировал водитель Renault Logan
Роман ДОРОФЕЕВ
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Фото: соцсети.Фото: соцсети.
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В пятницу, 19 октября, в Рязани на Московском шоссе в районе пересечения с улицей Юбилейной произошло ДТП с участием трех автомобилей. Автомобиль Renault Logan черного цвета, двигаясь после перекрестка по направлению к центру города, врезался в стоявшую в автомобильном заторе «Ниву», та в свою очередь ударила «УАЗ-патриот».

Запись момента ДТП появилась в группе «Дороги Рязани» на сайте YouTube. В ролике видно, как автомобиль виновника аварии перед столкновением перемещается с правой полосы на левую, при этом обзор водителю перекрывает двигавшийся впереди грузовой автомобиль.

Официальной информации о ДТП не поступало.

Рязань 19.10.2018. ДТП на Московском шоссе..

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