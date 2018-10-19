2018-10-19T12:18:20+03:00
Общество

В споре с властями суд встал на сторону рязанского застройщика

Вместе с компанией за помощью обратились и ее дольщик
Мария БЛИНОВА
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Рязанский районный суд рассмотрел иск прокурора к местной администрации, сообщает пресс-служба суда. Прокуратура подала заявление после собственной проверки, проведенной по обращению дольщика ООО «Шереметьевский проспект» и генерального директора этой строительной компании.

В марте 2017 года администрация Рязанского района выдала застройщику разрешения на строительство многоквартирных домов в селе Дядьково. А в июле 2018-го чиновники выпустили распоряжение, отменяющее их же разрешительные документы.

Районные власти объяснили это технической ошибкой, обнаруженной в документации, представленной застройщиком: проект, якобы, не соответствует градостроительному плану участка и проекту планировки территории.

Разумеется, за прошедшие со времени выдачи разрешений 1,5 года ООО «Шереметьевский проспект» развернуло стройку. Более того, за это время компания заключила 119 договоров с дольщиками, а в общей сложности планирует построить жилые комплексы на 2181 квартиру.

Как выяснилось в суде, распоряжение райадминистрации не соответствует требованиям градостроительного законодательства – в нем есть перечень оснований для отмены разрешений на строительство, однако он ограничен.

Суд в итоге удовлетворил иск прокурора, а распоряжение администрации признал незаконным и отменил.

Решение не вступило в законную силу и может быть обжаловано.

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