В споре с властями суд встал на сторону рязанского застройщика
Рязанский районный суд рассмотрел иск прокурора к местной администрации, сообщает пресс-служба суда. Прокуратура подала заявление после собственной проверки, проведенной по обращению дольщика ООО «Шереметьевский проспект» и генерального директора этой строительной компании.
В марте 2017 года администрация Рязанского района выдала застройщику разрешения на строительство многоквартирных домов в селе Дядьково. А в июле 2018-го чиновники выпустили распоряжение, отменяющее их же разрешительные документы.
Районные власти объяснили это технической ошибкой, обнаруженной в документации, представленной застройщиком: проект, якобы, не соответствует градостроительному плану участка и проекту планировки территории.
Разумеется, за прошедшие со времени выдачи разрешений 1,5 года ООО «Шереметьевский проспект» развернуло стройку. Более того, за это время компания заключила 119 договоров с дольщиками, а в общей сложности планирует построить жилые комплексы на 2181 квартиру.
Как выяснилось в суде, распоряжение райадминистрации не соответствует требованиям градостроительного законодательства – в нем есть перечень оснований для отмены разрешений на строительство, однако он ограничен.
Суд в итоге удовлетворил иск прокурора, а распоряжение администрации признал незаконным и отменил.
Решение не вступило в законную силу и может быть обжаловано.