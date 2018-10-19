2018-10-19T11:39:26+03:00
Общество

В ноябрьские праздники рязанские электрички поменяют расписание

К привычному графику электропоезда вернут 6 числа
Мария БЛИНОВА
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В период с 3 по 5 ноября электропоезда ЦППК поменяют график работы, сообщает пресс-служба компании. Напомним, что в связи с празднованием 4 ноября Дня народного единства, выпадающего в этом году на воскресенье, у россиян будет дополнительный выходной – в понедельник, 5 числа.

В связи с этим электрички будут курсировать по следующему графику:

– 3 ноября – по расписанию субботы

– 4 ноября – по расписанию субботы

– 5 ноября – по расписанию воскресенья.

Узнать актуальное расписание пригородных поездов можно здесь.

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