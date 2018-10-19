Под Рязанью задержали мужчину, сообщившего о бомбе в Мурминской школе

СЕГОДНЯ 10:59 2018-10-19T11:01:00+03:00

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В четверг, 18 октября, на номер «112» поступил звонок от неизвестного мужчины о якобы заложенном в Мурминской школе взрывном устройстве.

На место выехали пожарные, полиция, медики и газовики, а учеников и педагогов эвакуировали. Пока более 400 человек вместо уроков дышали свежим воздухом, а полицейские прочесывали здание, выяснилось, что звонил, скорее всего, 40-летний местный житель.

Утром того же дня мужчина, будучи нетрезв, пришел в школу и требовал отдать двух своих детей, с которыми его якобы разлучила супруга. Педагоги отправили отца восвояси, а после кто-то позвонил и сообщил о бомбе.

Позже телеканал ТКР сообщил, что 40-летнего мужчину, подозреваемого в ложном сообщении, задержали. Если выяснится, что звонил именно он, жителю Мурмино придется компенсировать расходы всем службам, отрабатывавшим звонок о заминировании.