Под Рязанью задержали мужчину, сообщившего о бомбе в Мурминской школе
В четверг, 18 октября, на номер «112» поступил звонок от неизвестного мужчины о якобы заложенном в Мурминской школе взрывном устройстве.
На место выехали пожарные, полиция, медики и газовики, а учеников и педагогов эвакуировали. Пока более 400 человек вместо уроков дышали свежим воздухом, а полицейские прочесывали здание, выяснилось, что звонил, скорее всего, 40-летний местный житель.
Утром того же дня мужчина, будучи нетрезв, пришел в школу и требовал отдать двух своих детей, с которыми его якобы разлучила супруга. Педагоги отправили отца восвояси, а после кто-то позвонил и сообщил о бомбе.
Позже телеканал ТКР сообщил, что 40-летнего мужчину, подозреваемого в ложном сообщении, задержали. Если выяснится, что звонил именно он, жителю Мурмино придется компенсировать расходы всем службам, отрабатывавшим звонок о заминировании.