2018-10-19T10:27:18+03:00
Общество

Девушка, сбитая насмерть в Рязани, оказалась жительницей Московской области

Пешеход скончалась на месте ДТП
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Фото: Пресс-служба УГИБДД УМВД России по Рязанской области.Фото: Пресс-служба УГИБДД УМВД России по Рязанской области.
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В четверг, 18 октября, около 21.47 в Рязани произошло смертельное ДТП, сообщает пресс-служба региональной Госавтоинспекции.

Авария случилась на Старообрядческом проезде. 21-летний житель Кораблинского района на автомобиле ВАЗ-2115 сбил девушку, которая, по предварительным данным, переходила дорогу по нерегулируемому пешеходному переходу. 24-летняя жительница Московской области скончалась на месте.

По словам очевидцев, водитель пытался остановиться перед «зеброй», однако машину несколько раз развернуло, в итоге автомобиль задел пешехода.

Фото: Пресс-служба УГИБДД УМВД России по Рязанской области.

Фото: Пресс-служба УГИБДД УМВД России по Рязанской области.

За прошедшие сутки на дорогах области зарегистрировано 2 ДТП, в которых 1 человек погиб 1 получил травмы. В регионе произошло 24 аварии с причинением материального ущерба автовладельцам. Инспекторы выявили 9277 нарушений ПДД, в том числе 6 фактов управления в пьяном виде.

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