В рязанском Лесопарке устанавливают детскую площадку
Объект появится около центра спорта «Под мостом»
Фото: кадр сюжета ГТРК «Ока».
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В Лесопарке Рязани приступили к установке детской площадки. На место уже доставили все необходимое оборудование – площадку планируют обустроить рядом с центром уличного спорта «Под мостом». Здесь установят лавочки, качели и детские тренажеры, сообщает ГТРК «Ока».
За выполнением контракта по обустройству площадки, к слову, стоимостью в 3 миллиона рублей, наблюдают активисты Общероссийского народного фронта. По их словам, детскую площадку в Лесопарке должны были установить еще летом.
– В администрации Рязани задержку объясняют плохой погодой, которая и помешала началу работ, – передает телеканал.