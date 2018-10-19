В рязанском Лесопарке устанавливают детскую площадку

СЕГОДНЯ 10:02 2018-10-19T10:04:49+03:00

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В Лесопарке Рязани приступили к установке детской площадки. На место уже доставили все необходимое оборудование – площадку планируют обустроить рядом с центром уличного спорта «Под мостом». Здесь установят лавочки, качели и детские тренажеры, сообщает ГТРК «Ока».

За выполнением контракта по обустройству площадки, к слову, стоимостью в 3 миллиона рублей, наблюдают активисты Общероссийского народного фронта. По их словам, детскую площадку в Лесопарке должны были установить еще летом.

– В администрации Рязани задержку объясняют плохой погодой, которая и помешала началу работ, – передает телеканал.