2018-10-19T09:25:38+03:00
Звезды

Рязанцев приглашают на концерт Михаила Жванецкого

В наш город писатель приедет через две недели
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В субботу, 3 ноября, в рязанской филармонии состоится концерт Михаила Жванецкого. Писателя знают и любят уже несколько поколений россиян – десятки лет один из самых знаменитых одесситов радует нас своими книгами и эстрадными номерами.

– Писатель известен своим искрометным юмором и удивительным умением обличать неприглядную действительность. Он высмеивает все пороки общества, автор всегда честен и откровенен с публикой – он смело говорит о наболевшем, что не раз приносило ему неприятности, – говорится в сообщении организаторов. – Литератор всегда идет в ногу со временем. Он в курсе всех событий, происходящих в стране и мире. Его работы никогда не устареют и не утратят своей актуальности.

На сцену рязанской филармонии Михаил Михайлович выйдет буквально через две недели. Начало концерта в 19.00.

Приобрести билеты можно здесь.

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