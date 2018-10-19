В Рязани на территорию колонии строгого режима пытались метнуть наркотики

СЕГОДНЯ 09:01 2018-10-19T09:01:33+03:00

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В Рязани сотрудники ФСИН и полицейские не дали метнуть наркотики на территорию колонии строгого режима №2. У задержанного возле ограждения «зоны» мужчины 1974 года при себе имелись несколько свертков с порошкообразным веществом.

- По результатам проведенной экспертизы данные вещества оказались героином массой 3,75 грамм и амфетамином массой 0,7 грамм, - сообщает пресс-служба областного УФСИН.

Сам «благодетель» объяснил, что уже оказывался по ту сторону колючей проволоки, а полученные через закладку наркотики доставлял для «неизвестных лиц» из числа заключенных. Остальные звенья криминальной цепочки устанавливаются.