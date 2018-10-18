В Рязани по Московскому шоссе перекрывают движение троллейбусов
Сообщение на шести маршрутах электротранспорта остановлено из-за ремонта асфальтового покрытия проезжей части
По Московскому шоссе проходит шестая часть всего общественного транспорта в городеФото: Владимир ФРОЛОВ
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18 октября в 22:00 в Рязани по Московскому шоссе перестают пропускать троллейбусы маршрутов номер 1, 8, 9, 16 и 17, сообщила пресс-служба городской администрации. В этом виноват ремонт асфальтобетонного покрытия на Московском шоссе в районе моста через Трубеж (который также часто называют в этом месте Павловкой).
Запрет на движение электротранспорта действует до 6:00 19 октября, когда рязанцам надо будет уже отправляться на работу. Ремонт покрытия проезжей части на Московском шоссе идет уже более месяца, с работами запланировано закончить до конца ноября.