2018-10-18T20:28:28+03:00
Общество

Советник рязанского губернатора учил школьников предсказывать будущее

Игорь Горских поговорил со старшеклассниками в областной детской библиотеке о новых технологиях и онлайн-вузах
Валерий КОТОВ
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Общение со школьниками с каждой минутой было все более непринужденнымОбщение со школьниками с каждой минутой было все более непринужденнымФото: Владимир ФРОЛОВ
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18 октября в Рязанской областной детской библиотеке, которая располагается на улице Интернациональной, состоялась встреча юных читателей с советником губернатора по развитию цифровой экономики Игорем Горских. В беседе коснулись будущего, которое ожидает всех нас, но в большей степени – новое поколение.

– Население нашего региона сокращается по разным причинам. Но хуже всего, что молодежь уезжает в поисках лучшего образования или работы. Эту ситуацию могут изменить новые технологии. Через 5-10 лет учиться в вузах можно будет онлайн, да и работать вы сможете дистанционно, – рассказал гость.

Старшеклассники согласились, что наступление цифровой эры поменяет все – и стали приводить примеры оплаты услуг банковскими картами и мобильными приложениями, заказа такси через интернет, появления автомашин без водителей...

– Вероятно, и меня тоже можно будет заменить компьютером, – пошутил Игорь Горских.

Ребята посмотрели видеоролики о будущем и потренировались предсказывать, какие научные прорывы произойдут через 5, 10 или 20 лет.

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