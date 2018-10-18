Советник рязанского губернатора учил школьников предсказывать будущее
18 октября в Рязанской областной детской библиотеке, которая располагается на улице Интернациональной, состоялась встреча юных читателей с советником губернатора по развитию цифровой экономики Игорем Горских. В беседе коснулись будущего, которое ожидает всех нас, но в большей степени – новое поколение.
– Население нашего региона сокращается по разным причинам. Но хуже всего, что молодежь уезжает в поисках лучшего образования или работы. Эту ситуацию могут изменить новые технологии. Через 5-10 лет учиться в вузах можно будет онлайн, да и работать вы сможете дистанционно, – рассказал гость.
Старшеклассники согласились, что наступление цифровой эры поменяет все – и стали приводить примеры оплаты услуг банковскими картами и мобильными приложениями, заказа такси через интернет, появления автомашин без водителей...
– Вероятно, и меня тоже можно будет заменить компьютером, – пошутил Игорь Горских.
Ребята посмотрели видеоролики о будущем и потренировались предсказывать, какие научные прорывы произойдут через 5, 10 или 20 лет.