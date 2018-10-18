2018-10-18T18:47:53+03:00
Происшествия

В Рязанском районе пришлось эвакуировать из школы всех учеников

Нетрезвый злоумышленник по телефону сообщил, что учреждение заминировано и детям грозит опасность
Сергей ЮРЧЕНКО
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Фото «ИП»: на место происщнествия прибыли пожарные, медики и полицейские, из здания было выведено 410 человекФото «ИП»: на место происщнествия прибыли пожарные, медики и полицейские, из здания было выведено 410 человек
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18 октября диспетчер службы «112» (вызова экстренных оперативных служб) принял сообщение от неизвестного мужчины о заложенном взрывном устройстве в школе поселка Мурмино. Сразу же были оповещены и прибыли на место пожарные, полиция, «скорая помощь», газовики. Была проведена эвакуация 355 учеников и 65 взрослых – педагогов и прочих сотрудников школы, сообщило издательство «Пресса».

В здание вошли сотрудники полиции со служебной собакой. Вслед за школой были обследованы и другие постройки на территории учебного заведения. Никаких следов взрывного устройства тщательная проверка не выявила.

В правонарушении – ложном сообщении об угрозе террористического акта – подозревается 40-летний отец двух учеников школы в Мурмино. Рассказывают, что утром он уже приходил в школу и требовал отдать детей, с которыми его якобы разлучила жена. Сотрудники учебного заведения отказали мужчине, поскольку он был нетрезвым. После этого кто-то и позвонил о минировании. Теперь в ситуации разбираются правоохранительные органы.

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