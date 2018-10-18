Набор в детсады Рязани на 2019/2020 год начнется в апреле
Управление образования и молодежной политики администрации Рязани выпустило приказ «О наборе групп в МДОУ на 2019/2020 учебный год», сообщает МФЦ.
В документе определен порядок формирования групп, которые организуют по следующему принципу:
– группы от 1 года до 2 лет – для детей, рожденных с 2 сентября 2017 года по 1 сентября 2018 года
– группы от 2 до 3 лет – для детей, рожденных с 2 сентября 2016 года по 1 сентября 2017 года
– группы от 3 до 4 лет – для детей, рожденных с 2 сентября 2015 года по 1 сентября 2016 года.
Комплектовать группы будут с апреля по август 2019 года. Посмотреть расположение муниципальных детсадов Рязани на карте можно здесь.
Дополнительная информация по телефону: +7 (4912) 55-50-55.