Набор в детсады Рязани на 2019/2020 год начнется в апреле

СЕГОДНЯ 18:11 2018-10-18T18:12:11+03:00

Разбивка по возрастным группам уже утверждена

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Управление образования и молодежной политики администрации Рязани выпустило приказ «О наборе групп в МДОУ на 2019/2020 учебный год», сообщает МФЦ.

В документе определен порядок формирования групп, которые организуют по следующему принципу:

– группы от 1 года до 2 лет – для детей, рожденных с 2 сентября 2017 года по 1 сентября 2018 года

– группы от 2 до 3 лет – для детей, рожденных с 2 сентября 2016 года по 1 сентября 2017 года

– группы от 3 до 4 лет – для детей, рожденных с 2 сентября 2015 года по 1 сентября 2016 года.

Комплектовать группы будут с апреля по август 2019 года. Посмотреть расположение муниципальных детсадов Рязани на карте можно здесь.

Дополнительная информация по телефону: +7 (4912) 55-50-55.