Рязанка уехала из кафе в чужом меховом жилете

СЕГОДНЯ 17:05 2018-10-18T17:09:26+03:00

За кражу дорогостоящего предмета гардероба против нее возбудили уголовное дело

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В Новомичуринске местную жительницу задержали за кражу дорогого мехового жилета из кафе. Администратор заведения заметила пропажу предмета гардероба, когда уходила с работы.

- Вешалка с верхней одеждой была у всех на виду, но никто не заметил, в какой момент пропал жилет. Ориентировочно стоимость мехового жилета составила около 30 тысяч рублей, - сообщает пресс-служба областного УМВД.

На записях камер видеонаблюдения удалось рассмотреть, как одна из посетительниц надевает чужую вещь и уезжает на такси. Найдя таксиста, оперативники вышли на его 39-летнюю пассажирку, которую застали дома.

Против подозреваемой возбудили уголовное дело.