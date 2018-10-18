Рязанка уехала из кафе в чужом меховом жилете
В Новомичуринске местную жительницу задержали за кражу дорогого мехового жилета из кафе. Администратор заведения заметила пропажу предмета гардероба, когда уходила с работы.
- Вешалка с верхней одеждой была у всех на виду, но никто не заметил, в какой момент пропал жилет. Ориентировочно стоимость мехового жилета составила около 30 тысяч рублей, - сообщает пресс-служба областного УМВД.
На записях камер видеонаблюдения удалось рассмотреть, как одна из посетительниц надевает чужую вещь и уезжает на такси. Найдя таксиста, оперативники вышли на его 39-летнюю пассажирку, которую застали дома.
Против подозреваемой возбудили уголовное дело.