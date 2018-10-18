2018-10-18T16:54:03+03:00
Общество

После трагедии в Керчи рязанские соцобъекты ждут массовые проверки

Соответствующее поручение дал глава региона
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18 октября, после трагедии в Керчи, случившейся накануне, губернатор Рязанской области потребовал принять оперативные меры по обеспечению безопасности на объектах соцсферы, сообщает пресс-служба регионального правительства.

Николай Любимов поручил провести массовые проверки соблюдения норм безопасности. При необходимости глава региона призывает усилить контроль. К работе привлекут сотрудников профильных министерств, правоохранительных органов и областного управления МЧС.

– Работа должна быть не формальной, а реальной. Особое внимание необходимо уделять детским садам, школам, вузам и ссузам. Безопасность детей – наш постоянный приоритет, – подчеркнул Николай Любимов.

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