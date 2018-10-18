В Рязани запретили парковку на площадке проведения ярмарок выходного дня
Речь идет о территории у ТЦ «Кит» на улице Станкозаводской
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По субботам у торгового центра «Кит» на улице Станкозаводской в Рязани - на месте проведения ярмарок выходного дня - запретят остановку и стоянку автомобилей. Нарваться на штраф водители могут, если оставят там своих «железных коней» в период с 0.00 до 15.00.
Как сообщает пресс-служба администрации Рязани со ссылкой на управление благоустройства города, запрещающие дорожные знаки уже установлены.
Автовладельцев просят принять эту информацию к сведению.