В Рязани запретили парковку на площадке проведения ярмарок выходного дня

СЕГОДНЯ 15:26 2018-10-18T16:27:04+03:00

Речь идет о территории у ТЦ «Кит» на улице Станкозаводской

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По субботам у торгового центра «Кит» на улице Станкозаводской в Рязани - на месте проведения ярмарок выходного дня - запретят остановку и стоянку автомобилей. Нарваться на штраф водители могут, если оставят там своих «железных коней» в период с 0.00 до 15.00.

Как сообщает пресс-служба администрации Рязани со ссылкой на управление благоустройства города, запрещающие дорожные знаки уже установлены.

Автовладельцев просят принять эту информацию к сведению.