2018-10-18T15:20:08+03:00
Общество

В рязанском райцентре вандалы изуродовали фото ветеранов – власти готовят контрмеры

Хулиганы прошлись по целому ряду объектов
Мария БЛИНОВА
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Фото: Издательство «Пресса».Фото: Издательство «Пресса».
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В Сасове буквально за неделю вандалы испортили сразу несколько объектов, сообщает издательство «Пресса». Хулиганы изуродовали баннеры с изображением ветеранов Великой Отечественной войны, разбили фонари, утащили рекламные баннеры и затоптали участок, который был подготовлен для работ по благоустройству.

Кражу баннеров местная полиция уже раскрыла – помог один из жителей райцентра. Власти тем временем готовятся к восстановлению поврежденных объектов и разрабатывают меры безопасности на будущее.

– Все объекты благоустройства оснастят камерами видеонаблюдения, – пояснила глава администрации Сасова Евгения Рубцова. – В этом на помогают представители бизнес-сообщества города.

Полиция тем временем напоминает, что ответственность за вандализм, согласно УК РФ, наступает уже с 14 лет. Законом предусмотрены наказания от крупного штрафа до 3-летнего срока в колонии.

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