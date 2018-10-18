В Рязани молодые родители обвиняются в смерти своего новорожденного сына

СЕГОДНЯ 14:20 2018-10-18T14:20:44+03:00

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Железнодорожный МСО города Рязань СКР по Рязанской области завершил расследование уголовного дела, возбужденного в отношении молодых родителей по статье «Причинение смерти по неосторожности».

Установлено, что в ноябре 2017 года у молодой семейной пары (1990 и 1991 годов рождения), появился ребенок. Мальчик имел заболевание, и поэтому врачи назначили ему пожизненную заместительную гормональную терапию лекарственными препаратами. Родителям объяснили необходимость неукоснительного соблюдения медицинского лечения, а также возможность наступления летального исхода в случае отказа от лечения.

В январе 2018 года, почитав материалы в интернете, супруги решили отказаться от продолжения выполнения медицинских назначений. Не получив лекарств 29 января ребенок скончался.

В настоящее время следствием собрана достаточная доказательная база, дело направлено для рассмотрения в суд.