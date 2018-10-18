2018-10-18T13:41:31+03:00
Происшествия

Бдительные соседи помогли раскрыть кражу из автомобиля рязанца

Ранее молодой человек обокрал своего отца
Константин МОГИЛИН
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Полицейские раскрыли кражу аккумулятора из автомобиля, припаркованного в микрорайоне Канищево. Об этом сообщает пресс-служба регионального УМВД.

В дежурную часть обратились жильцы одного из домов на улице Интернациональной. Они увидели, как неизвестный молодой человек капается под капотом машины их соседа. Рязанцы криками попытались его спугнуть, но парень ответил угрозами, забрал аккумулятор, после чего скрылся.

Прибывшие на место полицейские, выяснив приметы злоумышленника, быстро его разыскали. К преступлению оказался причастен уже судимый за кражу 24-летний рязанец.

Во время дознания выяснилось, что он обокрал еще и собственного отца, похитив из его квартиры шуруповерт.

В отношении молодого человека возбудили уголовные дела по статьям «Кража» и «Грабеж».

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