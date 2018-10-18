Пациентам рязанского диспансера помогут европейские медики

СЕГОДНЯ 12:44 2018-10-18T12:44:32+03:00

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Рязанский кожно-венерологический диспансер переводит телемедицинскую практику на международный уровень, сообщает пресс-служба регионального минздрава.

Сложные клинические случаи теперь изучают специалисты Международного дерматоскопического общества – International Dermatoscopy Society: для консультаций наши медики отправляют им снимки внутреннего строения новообразований кожи, то есть дерматоскопические изображения опухолей.

– Мы работаем с выдающимися специалистами в области дерматоонкологии, – говорит главный врач диспансера Елена Большакова. – Это профессор Гаррольд Китлер из Австрии, доктор Агата Булинска из Польши, Джузеппе Арджензиано из Италии.