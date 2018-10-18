По легенде учений рязанские террористы требовали отставки Правительства РФ

СЕГОДНЯ 11:59 2018-10-18T11:59:46+03:00

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В Щацком районе Рязанской области прошли масштабные террористические учения, об этом сообщает издательство «Пресса».

По легенде в здании дома культуры взяли в заложники более 20 человек. Захватчики требовали отставки Правительства РФ и переговоров с представителем президента в ЦФО Олегом Щеголевым.

Уже через 30 минут после захвата оперативная группа собралась в кабинете начальника Шацкого РОВД Александра Тюменева. В нее вошли сотрудники РОВД, Росгвардии, администрации района, пожарной и медицинской служб и другие. Подъезды к зданию ДК перекрыли, а жителей соседних домов эвакуировали. После чего на место выдвинулась оперативная группа, которая и обезвредила ряженых террористов.

Руководство оперативного штаба Рязанской области оценило результаты учений положительно.