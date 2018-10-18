По легенде учений рязанские террористы требовали отставки Правительства РФ
В Щацком районе Рязанской области прошли масштабные террористические учения, об этом сообщает издательство «Пресса».
По легенде в здании дома культуры взяли в заложники более 20 человек. Захватчики требовали отставки Правительства РФ и переговоров с представителем президента в ЦФО Олегом Щеголевым.
Уже через 30 минут после захвата оперативная группа собралась в кабинете начальника Шацкого РОВД Александра Тюменева. В нее вошли сотрудники РОВД, Росгвардии, администрации района, пожарной и медицинской служб и другие. Подъезды к зданию ДК перекрыли, а жителей соседних домов эвакуировали. После чего на место выдвинулась оперативная группа, которая и обезвредила ряженых террористов.
Руководство оперативного штаба Рязанской области оценило результаты учений положительно.
Фото: издательство «Пресса»