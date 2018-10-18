2018-10-18T11:05:28+03:00
Происшествия

Рязанца, убившего и закопавшего знакомую, оставили под стражей

В интересах следствия срок продлили еще на 2 месяца
Антон КОНОВАЛОВ
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В Спасском районе рассматривался вопрос о продлении срока содержания под стражей обвиняемого в убийстве Натальи Соловьевой. Как сообщила пресс-служба местного суда 18 сентября, 30-летнего мужчину оставили в следственном изоляторе еще на 2 месяца.

- Выслушав участников процесса, исследовав представленные в обоснование поступившего ходатайства материалы, суд удовлетворил ходатайство следователя, - говорится в официальном релизе.

С 3 апреля, когда в полицию обратились родственники убитой, она значилась пропавшей. Позже выяснилось, что к исчезновению причастен ее знакомый.

Согласно материалам дела, 52-летняя женщина во время прогулки по поселку Спиртзаводской (там жила и она, и душегуб) стала высказывать претензии в адрес спутника, а затем перешла на оскорбления. В ответ мужчина достал из матерчатой сумки монтировку и несколько раз ударил ее по голове.

Бездыханное тело предполагаемый преступник закопал у заброшенного дома, а снятую предварительно одежду сжег.

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