В магазине рядом с рязанской школой запретили продавать сигареты

СЕГОДНЯ 10:32 2018-10-18T10:32:24+03:00

За торговлю табачными изделиями ближе 100 метров от школы предусмотрен штраф

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В торговой точке возле рязанской школы №8 прекратили продавать сигареты. Сделано это по требованию прокуратуры Советского района, сообщает ее пресс-служба.

- В магазине ООО «Агроторг», расположенном на расстоянии менее 100 метров от образовательного учреждения, в нарушение требований законодательства реализовывалась табачная продукция, - говорится в релизе.

Против юрлица возбудили дело об административном нарушении, за которое предусмотрен штраф до 50 тысяч рублей.