В магазине рядом с рязанской школой запретили продавать сигареты
За торговлю табачными изделиями ближе 100 метров от школы предусмотрен штраф
Изменить размер текста:
В торговой точке возле рязанской школы №8 прекратили продавать сигареты. Сделано это по требованию прокуратуры Советского района, сообщает ее пресс-служба.
- В магазине ООО «Агроторг», расположенном на расстоянии менее 100 метров от образовательного учреждения, в нарушение требований законодательства реализовывалась табачная продукция, - говорится в релизе.
Против юрлица возбудили дело об административном нарушении, за которое предусмотрен штраф до 50 тысяч рублей.