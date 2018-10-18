2018-10-18T10:32:24+03:00
Общество

В магазине рядом с рязанской школой запретили продавать сигареты

За торговлю табачными изделиями ближе 100 метров от школы предусмотрен штраф
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В торговой точке возле рязанской школы №8 прекратили продавать сигареты. Сделано это по требованию прокуратуры Советского района, сообщает ее пресс-служба.

- В магазине ООО «Агроторг», расположенном на расстоянии менее 100 метров от образовательного учреждения, в нарушение требований законодательства реализовывалась табачная продукция, - говорится в релизе.

Против юрлица возбудили дело об административном нарушении, за которое предусмотрен штраф до 50 тысяч рублей.

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