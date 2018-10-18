Рязанская автолюбительница грубо нарушила правила и сбила велосипедистку

СЕГОДНЯ 10:04 2018-10-18T10:05:55+03:00

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17 октября в 11.50 в поселке Краснопартизанский Пителинского района сбили 41-летнюю велосипедистку. Пострадавшая госпитализирована, сообщает пресс-служба областного УМВД.

Опираясь на предварительную информацию, виновницей ДТП называют 27-летннюю местную жительницу. Она не уступила дорогу, когда на своем Opel Astra выезжала на перекресток со второстепенной дороги.

Всего за сутки в регионе за сутки случилось 2 ДТП, в которых травмы получили 2 человека. Автоинспекторы выявили почти 9 тысяч нарушений, включая 6 фактов пьяного вождения.