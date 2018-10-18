В Рязанской области открыли второй блок крупного животноводческого комплекса
В Захаровском районе открыли второй блок животноводческого комплекса, рассчитанный на полтысячи дойных коров. Его строительство и оснащение обошлось хозяйству - ЗАО «Победа» - в 300 миллионов рублей.
- Все делали на собственные средства, которые получали от прибыли, - цитирует директора сельхозпредприятия Вячеслава Кабанова издательство «Пресса».
Для обслуживания нового коровника, даже когда он заработает на полную мощность, людей потребуется втрое меньше обычного - 7-8 мастеров машинного доения и 3-4 скотника.
На церемонии ввода объекта в эксплуатацию присутствовали зампред областного правительства Виталий Артемов и министр сельского хозяйства региона Борис Шемякин.
Фото: ryazpressa.ru