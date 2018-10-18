2018-10-18T09:49:06+03:00
Происшествия

В Рязани отпустят на свободу осужденного по резонансному делу об убийстве

Александр Свечников отсидел 7 лет из 10
Антон КОНОВАЛОВ
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Фото: gtrkoka.ruФото: gtrkoka.ru
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Октябрьский районный суд согласился освободить досрочно Александра Савченкова, который вместе с отцом был приговорен к 10 годам лишения свободы за «умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшее по неосторожности смерть человека». К моменту заседания он пробыл в колонии 7 лет.

Жертвой Савченковых стал один из братьев Решетниковых – конкурентов по бизнесу, с которыми у осужденных был серьезный конфликт. Одна из многочисленных стычек закончилась не только рукоприкладством, но стрельбой из травматического оружия.

Дело было весьма резонансным и широко освещалось в СМИ из-за неоднозначности обстоятельств случившегося:

- По словам родственников подсудимого, братья Решетковы напали с ножом на него и отца, но адвокаты не смогли доказать, что предприниматели защищались, - сообщает ГТРК «Ока».

Решение суда в силу пока не вступило и может быть обжаловано.

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