В Рязани отпустят на свободу осужденного по резонансному делу об убийстве
Октябрьский районный суд согласился освободить досрочно Александра Савченкова, который вместе с отцом был приговорен к 10 годам лишения свободы за «умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшее по неосторожности смерть человека». К моменту заседания он пробыл в колонии 7 лет.
Жертвой Савченковых стал один из братьев Решетниковых – конкурентов по бизнесу, с которыми у осужденных был серьезный конфликт. Одна из многочисленных стычек закончилась не только рукоприкладством, но стрельбой из травматического оружия.
Дело было весьма резонансным и широко освещалось в СМИ из-за неоднозначности обстоятельств случившегося:
- По словам родственников подсудимого, братья Решетковы напали с ножом на него и отца, но адвокаты не смогли доказать, что предприниматели защищались, - сообщает ГТРК «Ока».
Решение суда в силу пока не вступило и может быть обжаловано.