Пропавший рязанец, не ориентирующийся в пространстве, наконец найден

СЕГОДНЯ 20:30 2018-10-17T20:30:56+03:00

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Александра Липина из села Тырново Шиловского района отряд LizaAlert искал с прошлых выходных – еще 12 октября он ушел из дома, и с тех пор о его местонахождении не было никакой информации.

Поиски осложнялись тем, что 52-летний рязанец не ориентируется в пространстве и нуждается в медицинской помощи. Позже, уже в начале рабочей недели, члены отряда не раз призывали на помощь волонтеров. Шансов на то, чтобы найти мужчину живым, оставалось все меньше…

И вот вечером, в среду, 17 октября, поисково-спасательный отряд опубликовал на своей странице ВКонтакте долгожданную запись «Найден. Жив». Подробности не сообщаются – это стандартная практика поисковиков.