После пожара жильцов многоквартирного дома в рязанской глубинке расселять не будут

СЕГОДНЯ 19:06 2018-10-17T19:12:26+03:00

По мнению властей, здание пригодно для проживания, но ремонт делать придется

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В минувший понедельник, 15 октября в селе Екшур Клепиковского района загорелся деревянный многоквартирный дом. Огонь вспыхнул вечером. Пожарные быстро справились с возгоранием, в итоге пострадали только две комнаты, и те – нежилые.

Однако в среду днем люди написали в соцсети, что жить здесь стало невозможно: электричества, воды и тепла нет уже два дня. К тому же здание старое, деревянное и жаждет сноса.

На место выехал корреспондент районной газеты «Новая Мещера», сообщает издательство «Пресса». Выяснилось, что дом действительно старый (1958 года постройки) и качеством не блещет. Здесь 32 комнаты, есть водопровод, удобства на этаже, газ из баллонов.

– Во время пожара электричество отключили, но на следующий день вернули в дом и тепло, и свет, – сообщает СМИ.

Фото: Издательство «Пресса».

По словам главы района Николая Крейтина, раньше по соседству располагались аналогичные дома – их признали аварийными, снесли, а жильцов расселили на средства госпрограммы. Это же здание аварийным так и не признано.

– Мы планируем снова вызвать областную комиссию, которая заново оценит состояние дома после пожара, – сказал Николай Крейтин.

По информации чиновника в доме сейчас живут 10 семей, это 26 человек. Местные власти планируют заменить в здании проводку.