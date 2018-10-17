После пожара жильцов многоквартирного дома в рязанской глубинке расселять не будут
В минувший понедельник, 15 октября в селе Екшур Клепиковского района загорелся деревянный многоквартирный дом. Огонь вспыхнул вечером. Пожарные быстро справились с возгоранием, в итоге пострадали только две комнаты, и те – нежилые.
Однако в среду днем люди написали в соцсети, что жить здесь стало невозможно: электричества, воды и тепла нет уже два дня. К тому же здание старое, деревянное и жаждет сноса.
На место выехал корреспондент районной газеты «Новая Мещера», сообщает издательство «Пресса». Выяснилось, что дом действительно старый (1958 года постройки) и качеством не блещет. Здесь 32 комнаты, есть водопровод, удобства на этаже, газ из баллонов.
– Во время пожара электричество отключили, но на следующий день вернули в дом и тепло, и свет, – сообщает СМИ.
Фото: Издательство «Пресса».
По словам главы района Николая Крейтина, раньше по соседству располагались аналогичные дома – их признали аварийными, снесли, а жильцов расселили на средства госпрограммы. Это же здание аварийным так и не признано.
– Мы планируем снова вызвать областную комиссию, которая заново оценит состояние дома после пожара, – сказал Николай Крейтин.
По информации чиновника в доме сейчас живут 10 семей, это 26 человек. Местные власти планируют заменить в здании проводку.