Визит брата с сестрой на рязанскую автозаправку закончился уголовным делом

СЕГОДНЯ 18:50 2018-10-17T18:55:33+03:00

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На автозаправке «Лукойл» в Александро-Невском районе полицейские зарегистрировали попытку кражи. Инцидент произошел 2 октября, сообщает издательство «Пресса». В помещение АЗС вошли мужчина и женщина – как позже выяснилось, брат и сестра. Женщина, заплатив за бензин, направилась заправлять автомобиль, а мужчина остался в торговом зале рассматривать товар на полках.

Камера видеонаблюдения зафиксировала, как посетитель незаметно положил себе в карман четверо наручных часов и двое солнцезащитных очков. Согласно ценникам, общая стоимость припрятанного имущества составила 6703 рубля.

Сообщается, что в отношении мужчины возбуждено уголовное дело по статье «Кража».