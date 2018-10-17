Губернатор Рязанской области выразил соболезнования в связи с трагедией в Керчи

СЕГОДНЯ 18:00 2018-10-17T18:19:20+03:00

Изменить размер текста: A A

В связи с ужасной трагедией, произошедшей днем 17 октября в Керчи, губернатор Рязанской области Николай Любимов на своей страничке в социальной сети «вКонтакте» выразил соболезнования родным и близким погибших. «Скорбим… Керчь. 17.10.2018» - опубликовал от своего имени глава региона.

Также слова поддержки на личной страничке «вКонтакте» выразила глава муниципального образования город Рязань, председатель Рязанской городской Думы Юлия Рокотянская:

- Выражаю глубокие соболезнования семьям, близким погибших и пострадавшим в трагическом взрыве в Керчи. Рязань скорбит вместе со всей страной.