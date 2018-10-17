2018-10-17T17:57:28+03:00
Общество

Участок улицы Трудовой в Рязани закроют на неделю

Участок улицы Трудовой в Рязани закроют на неделю
Антон КОНОВАЛОВ
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С 8.00 18 октября до 24.00 24 октября в Рязани закроют движение транспорта по улице Трудовой. Речь идет об участке возле дома №20, где будут ремонтировать теплотрассу, сообщает пресс-служба администрации Рязани.

На время работ автобусы №14 при движении из города будут следовать по улицам Матросова и Ломоносова. Маршрут №68 также изменится: машины, направляясь в центр, проедут по улицам Телевизионной и Ломоносова.

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