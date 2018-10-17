В рязанском моногороде начнут производить школьный мел

СЕГОДНЯ 17:23 2018-10-17T17:23:02+03:00

Изменить размер текста: A A

На территории опережающего развития в Шиловском районе появится второй резидент. Вслед за ООО «Ока-пласт», расширяющим производство пластиковых папок, канцелярский кластер пополнит ООО «Лесновская мануфактура».

- Компания планирует к реализации проект по открытию производства школьного мела с объемом инвестиций 10 миллионов рублей, - сообщает пресс-служба областного правительства.

Заявку региона на включение нового предприятия в льготную зону уже одобрило Минэкономразвития РФ. Соглашение между самим инвестором, областным министерством и Лесновским городским поселением также заключено.