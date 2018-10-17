В рязанском моногороде начнут производить школьный мел
ООО «Лесновская мануфактура» станет вторым резидентом территории опережающего развития
Изменить размер текста:
На территории опережающего развития в Шиловском районе появится второй резидент. Вслед за ООО «Ока-пласт», расширяющим производство пластиковых папок, канцелярский кластер пополнит ООО «Лесновская мануфактура».
- Компания планирует к реализации проект по открытию производства школьного мела с объемом инвестиций 10 миллионов рублей, - сообщает пресс-служба областного правительства.
Заявку региона на включение нового предприятия в льготную зону уже одобрило Минэкономразвития РФ. Соглашение между самим инвестором, областным министерством и Лесновским городским поселением также заключено.