В рязанских ТЦ и на центральном рынке выявили подозрительные мясо и сыр

СЕГОДНЯ 16:25 2018-10-17T16:30:00+03:00

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На центральном рынке в Рязани обнаружили подозрительный сыр, а в ТЦ «Лань» и «Галерея» - мясную продукцию без упаковки, маркировки и сопроводительных документов. О таких результатах проверок, проведенных с Россельхознадзором и ветеринарным управлением, рассказала областная прокуратура.

- В торговой точке на территории центрального рынка выявлен факт реализации сыра без маркировки. Информация о производителе, дате выработки, сроке годности продукта отсутствовала, - говорится в релизе.

В результате потенциально опасный товар изъяли, наложив на ИП штраф – 25 тысяч рублей. Наказание за нарушения ветеринарного законодательства понесли и 6 ИП, работающих в упомянутых выше торговых центрах.