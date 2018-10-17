В рязанских ТЦ и на центральном рынке выявили подозрительные мясо и сыр
На центральном рынке в Рязани обнаружили подозрительный сыр, а в ТЦ «Лань» и «Галерея» - мясную продукцию без упаковки, маркировки и сопроводительных документов. О таких результатах проверок, проведенных с Россельхознадзором и ветеринарным управлением, рассказала областная прокуратура.
- В торговой точке на территории центрального рынка выявлен факт реализации сыра без маркировки. Информация о производителе, дате выработки, сроке годности продукта отсутствовала, - говорится в релизе.
В результате потенциально опасный товар изъяли, наложив на ИП штраф – 25 тысяч рублей. Наказание за нарушения ветеринарного законодательства понесли и 6 ИП, работающих в упомянутых выше торговых центрах.