Ограбив сотрудника ТРЦ, двое рязанцев устроили шумное застолье

СЕГОДНЯ 15:19 2018-10-17T15:19:59+03:00

Информация об этом и помогла полицейским их найти

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Полицейские задержали двоих рязанцев, подозреваемых в ограблении сотрудника ТРЦ, расположенного в Московском районе. В дежурную часть обратился 27-летний сотрудник торгового центра, сообщивший, что двое незнакомых парней, угрожая расправой, отобрали у него 20 тысяч рублей.

Из-за того, что грабеж произошел вечером, пострадавший смог лишь частично описать внешность незнакомцев, сообщает пресс-служба регионального УМВД.

Одновременно оперативникам стало известно, что в вечер ограбления в одном из кафе города двое молодых людей устроили шумное застолье. Причем, по словам очевидцев, судя по внешнему виду приятелей на такую сумму они гуляли впервые в жизни.

Эта информация помогла полицейским быстро вычислить двоих 22-летних подозреваемых. После задержания парни признались, что пошли на преступление спонтанно, будучи уже пьяными.

То, что они не успели пропить - изъяли. Возбуждено уголовное дело по статье «Грабеж».