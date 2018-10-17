Ограбив сотрудника ТРЦ, двое рязанцев устроили шумное застолье
Полицейские задержали двоих рязанцев, подозреваемых в ограблении сотрудника ТРЦ, расположенного в Московском районе. В дежурную часть обратился 27-летний сотрудник торгового центра, сообщивший, что двое незнакомых парней, угрожая расправой, отобрали у него 20 тысяч рублей.
Из-за того, что грабеж произошел вечером, пострадавший смог лишь частично описать внешность незнакомцев, сообщает пресс-служба регионального УМВД.
Одновременно оперативникам стало известно, что в вечер ограбления в одном из кафе города двое молодых людей устроили шумное застолье. Причем, по словам очевидцев, судя по внешнему виду приятелей на такую сумму они гуляли впервые в жизни.
Эта информация помогла полицейским быстро вычислить двоих 22-летних подозреваемых. После задержания парни признались, что пошли на преступление спонтанно, будучи уже пьяными.
То, что они не успели пропить - изъяли. Возбуждено уголовное дело по статье «Грабеж».