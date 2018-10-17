2018-10-17T14:46:29+03:00
Происшествия

Появилась запись столкновения фуры и автобуса на трассе под Рязанью

Причиной аварии стали действия водителя легкового автомобиля
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Фото с места ДТП. Фото: соцсети.Фото с места ДТП. Фото: соцсети.
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Ранее «Комсомольская правда» рассказывала о том, что ранним утром в понедельник, 15 октября, в Рыбновском районе на трассе М5 «Урал» грузовик врезался в рейсовый автобус. В ДТП пострадали два пассажира.

17 октября на канале «Город Рыбное» видеохостингового сайта YouTube появилась запись момента столкновения транспортных средств, сделанная на видеорегистратор.

На ролике видно, как за несколько секунд до аварии фуру обгоняет легковой автомобиль белого цвета, резко тормозит и поворачивает направо. Водитель грузовика, пытаясь избежать столкновения, уходит левее и задевает стоявший на перекрестке автобус.

ДТП с автобусом в Рыбновском районе ..

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