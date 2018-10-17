Рязанские школы борются с гаджетами у детей

СЕГОДНЯ 14:35 2018-10-17T14:35:20+03:00

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Обучение вместо развлечения – под таким девизом российские школы, в том числе рязанские, встали на тропу войны с гаджетами. И их можно понять: современные устройства связи не только отвлекают от урока, но и соблазняют возможностью легко найти подсказку в интернете, констатирует ГТРК «ОКА».

В каждом учреждении с этим борются по-своему. Так, в школе №57 Рязани к проблеме подошли основательно: посоветовались с родителями, поговорили с учениками и… издали нормативный акт. Теперь, согласно этому документу, доставать гаджеты и смартфоны разрешается лишь на перемене. Правило при этом касается всех – от первоклассников до без пяти минут выпускников.

Попытки нарушить новый распорядок, конечно, есть. Тем не менее, педагоги уверяют, что мера помогла – теперь школьники меньше отвлекаются, про списывание с сайтов им тоже пришлось забыть: за гаджет в руках могут удалить из класса.

Что касается срочных звонков от родителей, то по факту – далеко не всегда они действительно срочны. Позвонить своему чаду можно и на перемене, благо расписание доступно, в том числе, и на сайте школы. В случае же действительно экстренной связи, у родителей есть контакты классных руководителей и завучей.

Кстати, по регионам страны методы борьбы – крайне разнятся. К примеру, в Белгородской области школьники перед уроками и вовсе сдают аппараты в сейф – такая мера регламентирована уже распоряжением губернатора.