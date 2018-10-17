Минтранс Рязанской области: неровности на мосту через Оку исправят
Ранее «Комсомольская правда» сообщала, что поздно вечером, 16 октября, полностью открыли движение по мосту через Оку. Ремонт, который длился с июня этого года и «выпил» немало крови рязанских автомобилистов, наконец-то завершился.
В министерстве транспорта и автомобильных дорог Рязанской области сообщили, что пока стоит хорошая погода, работы по исправлению локальных неровностей продолжатся.
Напомним, что автомобилисты неоднократно выражали недовольство и обращали внимание на неровности нового асфальта.
Почему нельзя было сразу делать покрытие нормальным – остается загадкой.
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