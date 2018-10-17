Рязанские ЧОПы игнорируют требования по обучению охранников пожарной безопасности

СЕГОДНЯ 13:34 2018-10-17T13:34:27+03:00

Руководители предприятий уверяют, что у них на это попросту нет денег

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После трагедии в Кемерове в Рязанской области частные охранные предприятия обязали обучить сотрудников пожарной безопасности, однако пока лишь небольшая часть ЧОПов организовала такое обучение. Руководителей ряда предприятий пригласили в областное управление МЧС, где провели с ними профилактическую беседу, сообщает ГТРК «Ока».

Если говорить о сухих цифрах, то сейчас в нашей области лицензия на охранную деятельность есть у 175 ЧОПов, в которых трудятся сотни людей. Однако требуемое государством обучение прошли лишь 60 охранников.

Напомним, оплатить курсы должны сами предприятия, и, по словам их руководителей, на это просто нет денег.

– 60 человек это очень низкий показатель, который держится с июня, когда постановление об обучении вступило в силу, – говорит начальник управления надзорной деятельности и профилактической работы ГУ МЧС России по Рязанской области Сергей Желтиков. – Сейчас охрана работает по своему регламенту: сначала сотрудник звонит руководству и спрашивает, можно ли вызвать пожарных. И только потом звонит нам. На это уходят даже не секунды – драгоценные минуты.