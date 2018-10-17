ХК «Восход СУ-2» завоевал «Кубок открытия» НХЛ
В стартовом матче касимовцы победили «Автоимпорт»
Лидер касимовцев Эдуард Султанаев организует очередную атакуФото: Павел АВЕРИН
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16 октября в Ледовом дворце Рязани стартовал восьмой сезон регионального этапа Ночной Хоккейной Лиги. Торжественную церемонию открытия венчал поединок за "Кубок Открытия" между прошлогодними финалистами – «Автоимпортом» и касимовским «Восходом СУ-2».
Юрий Шумкин «распечатал» ворота автомобилистов. Владимир Вахтин ответил результативным выпадом. Шумкин оформил «дубль», Эдуард Султанаев и Алексей Рябинкин закрепили успех гостей. И лишь при счете 4:1 Сергей Ермаков подсластил пилюлю разгрома хозяев льда. Так что «Кубок открытия» восьмого по счету турнира НХЛ формата «40+» отправился в старинный городок Касимов.