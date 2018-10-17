Убийцу рязанского предпринимателя Заварзина ищет Интерпол

СЕГОДНЯ 12:56 2018-10-17T12:56:58+03:00

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Исполнитель убийства предпринимателя Александра Заварзина скрывается за границей и уже объявлен в международный розыск. Такое заявление в эфире телеканала «ТКР» сделал руководитель отдела криминалистики регионального управления Следственного комитета Виталий Бочкарев.

Напомним, вечером 12 февраля на основателя и соучредителя ООО «Эра» напали прямо под окнами его квартиры в центре Рязани. Предприниматель получил 19 колото-резаных ран. Нападавший скрылся, бизнесмена доставили в больницу, где позже он скончался.

- Мы в считанные дни установили преступника, вплоть до его личности, его данных, всех передвижений. От него удалось установить всю цепочку, вплоть до заказчика преступления. На сегодня заказчик задержан, ему предъявлено обвинение, - сообщил Бочкарев.

Раннее старший помощник руководителя регионального управления СК Анжелика Евдокимова уже сообщала, что в интересах следствия пока не может раскрывать имена подозреваемых.