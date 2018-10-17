Из-за аномальной погоды в домах Рязани снижают отопление

СЕГОДНЯ 12:24 2018-10-17T12:25:39+03:00

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Муниципальная Теплосеть снижает подачу тепла на все объекты Рязани, сообщает пресс-служба горадминистрации. Температуру наших батарей снизят на 20% из-за чрезвычайно теплой погоды. При похолодании коммунальщики обещают вернуть уровень на прежнее место.

Напомним, отопительный сезон в Рязани в этом году начался 25 сентября, когда в город пришла настоящая осень. Однако в середине октября погода преподнесла сюрприз – 16 числа метеорологи зафиксировали уже второй за месяц температурный рекорд.

Пока рязанцы выбирают самую легкую домашнюю одежду, а коммунальщики борются с плодами своих же трудов, экстренно снижая отопление, в Михайлове зацвел каштан – на дереве распустились свежие листья и белоснежные цветы.