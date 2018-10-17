2018-10-17T11:48:31+03:00
Общество

1979-й взят: в Рязани побит еще один температурный рекорд

Причем показатель подскочил сразу на 2,5 градуса
Мария БЛИНОВА
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Специалисты Рязанского центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды зафиксировали новый температурный рекорд.

Во вторник, 16 октября, на метеостанции Рязань, температура достигла +19,2°С. А это – новый абсолютный максимум для 16 числа: предшествующий рекорд был зафиксирован в 1979 году, тогда столбики термометров поднялись до отметки в +16,7°С.

В районах области воздух прогревался даже сильнее: +19,9°С показало оборудование на метеостанции Михайлов, +19,7°С на станции Павелец, +19,3°С в Ряжске, +19,2°С в Туме.

Среднесуточная температура при этом на 5,5 градусов выше нормы для этого дня: +10°С при стандарте в +4,5°С. Так что неудивительно, что Михайлове в середине октября... распустил листья и зацвел каштан.

Напомним, что предыдущий рекорд был зафиксирован днем ранее. Тем временем метеорологи уже представили предварительный прогноз на грядущую зиму.

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